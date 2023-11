Braunschweig. Die Hotellerie ächzt unter den Folgen der Corona-Pandemie: Warum es den Anbietern von „Service Apartments“ in der Region besser geht.

Übernachten, wo man auch wohnen könnte: So ließe sich das Konzept der „Serviced Apartments“ zusammenfassen. In der Region rund um Braunschweig gibt esimmer mehr Anbieter für Ferienwohnungen mit zusätzlichen Service-Angeboten; und anscheinend steht das Segment geschäftlich besser da als die klassische Hotellerie. Jedenfalls klagt Florian Hary, erster Vorsitzender des Dehoga-Bezirksverbandes Braunschweig-Harz über bestenfalls maue Auslastungen im Hotel-Bereich in den Städten, vor allem in Wolfsburg. Einzig das gute Geschäft im Harz liefere ein Gegengewicht im Bezirk.