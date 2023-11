Clausthal-Zellerfeld. Der Auftakt zur diesjährigen Weihnachtsschicht im Bergwerksmuseum ist ein Vortrag über das Werk und seine brisante Altlast in Clausthal-Zellerfeld.

Ein geheimnisvolles Werk stellt eine bis heute brisante Altlast im Stadtgebiet von Clausthal-Zellerfeld dar. Was steckt dahinter? Das erklärt Dr. Friedhart Knolle vom BUND-Regionalverband Westharz in einem Vortrag über das „Werk Tanne“. Der Vortrag am Freitag, 1. Dezember, ist zugleich Auftakt der diesjährigen Weihnachtsschicht im Oberharzer Bergwerksmuseum in Clausthal-Zellerfeld.

Zum Auftakt der „Weihnachtsschicht im Bergwerksmuseum“ wird das Veranstaltungswochenende am Samstag, 2., und Sonntag, 3. Dezember, mit einem Vortrag am Freitag eröffnet. Nachdem in 2022 der Harzer Multimediajournalist und Autor Sobotta sein neues Buch „Secret Places Harz“ vorgestellt hat, hält dieses Jahr der Harzer Geologe Dr. Friedhart Knolle zum lange verdrängtem Thema der Rüstungsaltlast Werk Tanne in Clausthal-Zellerfeld einen Vortrag.

„Schlafwerk“ bekommt Tarnnamen Werk Tanne

Unmittelbar nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten begannen die ersten Planungen für einen massiven Ausbau der Spreng- und Kampfstoffproduktion in Deutschland. Dazu gehörte auch die heute nur unter dem Tarnnamen „Werk Tanne“ bekannte TNT-Produktionsstätte am Stadtrand von Clausthal-Zellerfeld. Das Werksgelände ist zum größten Teil bewaldet und befindet sich in privater Hand. Der Großteil der Fläche ist jedoch wegen des dort vorhandenen Gefährdungspotenzials immer noch nicht frei zugänglich.

Bereits Anfang 1934 hielten NS-Rüstungsexperten im Oberharz Ausschau nach einem geeigneten Gelände. Dabei wurden sie bei Clausthal fündig. Ende 1936 war die Sprengstoff-Fabrik in ihren Grundzügen bereits fertiggestellt. Wie viele Schwesterwerke war auch Tanne ein sogenanntes „Schlafwerk“, das nach seiner Fertigstellung zunächst „eingemottet“ wurde, um dann kurz vor dem Überfall auf Polen in Betrieb genommen zu werden.

TNT-Produktionsstätte im Oberharz

In der Sprengstoff-Fabrik Tanne wurde zum einen der Sprengstoff Trinitrotoluol (TNT) hergestellt, weiterhin wurden TNT und andere angelieferte Sprengstoffe in Bomben, Minen und Granaten abgefüllt. Ein wichtiger dritter Bereich war die Sprengstoffaufbereitung aus Fehlchargen und Beutemunition. Reste der Sprengstoffe und ihre hochgiftigen Abbauprodukte, die zum Teil krebserregend sind, finden sich bis heute im Werk und im Grundwasser unter dem Werk und belasten die Umwelt.

Gift aus dem Werk Tanne ist teils krebserregend

Zwar wurden die Clausthaler Pfauenteiche saniert und mit Wasserrückhaltebecken versehen, aber das stoppt nur einen Teil der Umweltbelastung. Sogar im Wasser des 13 Lachter-Stollens bei Wildemann und des Ernst August-Stollens bei Gittelde konnte das Gift aus Werk Tanne nachgewiesen werden. Die Abwässer waren so giftig, dass eine Abwasserleitung des Werks bis nach Osterode gebaut wurde, wo die Giftstoffe in Schluckbrunnen bei Petershütte versenkt wurden. Wohin sie von dort unterirdisch flossen, ist bis heute nicht ganz klar.

Der Neutralisationsschlamm der Kläranlage des Werks Tanne wurde teils mitten im Stadtgebiet von Clausthal-Zellerfeld abgelagert, etwa im Bereich des Ostbahnhofs und eines ehemaligen Sportplatzes. Der Schlamm enthält bis heute ein erhebliches Potenzial krebserregender Stoffe.

Beginn des Vortrags ist am Freitag, 1. Dezember, um 17.30 Uhr im Besprechungsraum, 1. Stockwerk im Roten Haus, Bäckerstraße 7, in Clausthal-Zellerfeld. Eintritt an diesem Abend ist frei, Spenden werden erbeten. Aus organisatorischen Gründen wird um eine Anmeldung bis Freitag, 1. Dezember, um 10 Uhr im Museum, unter 05323/98950 oder info@bergwerksmuseum.de gebeten.

Die Weihnachtsschicht im Oberharzer Bergwerksmuseum

Am Samstag, 2. Dezember, von 10 bis 20 Uhr, und am Sonntag, 3. Dezember, von 10 bis 18 Uhr haben Besucher auf dem weihnachtlich gestalteten Museumsgelände die Möglichkeit, Glühwein, Punsch, süße Leckereien sowie deftige Speisen zu genießen und durch (kunst-)handwerkliche Angebote zu stöbern.

Die Führungen durch das mit mehr als 200 Lichtern geschmückten Schaubergwerk laden zum Entdecken des Bergbaus ein. Am Samstag werden von 10.30 bis einschließlich 18.30 Uhr und am Sonntag von 10.30 bis einschließlich 16.30 Uhr jeweils im Stundentakt Weihnachtsführungen angeboten.

Die Eintrittspreise: Weihnachtsmarkt mit Schaubergwerksführung und Museumsbesuch: Erwachsene 7,50 Euro, ermäßigt 4,50 Euro; Weihnachtsmarkt mit Museumsbesuch: Erwachsene 4,00 Euro, ermäßigt 2,00 Euro. Für diese Weihnachtsführungen läuft der Vorverkauf. Karten können direkt im Museum, unter 05323/98950 oder info@bergwerksmuseum.de erworben werden. An der Tageskasse sind bei der Veranstaltung Tickets im begrenzten Umfang vorhanden.

Mehr zum Thema

Mehr aktuelle News aus der Region Osterode, Harz und Göttingen: