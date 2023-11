Goslar. „Die Brockenbande“ des Harzer Tourismusverbandes setzt sich gegen mehr als 70 Bewerbungen für den Deutschen Tourismuspreis durch.

Die Spannung war groß, blieb es doch bis zur letzten Minute ein Geheimnis, wer sich im Wettlauf um den Deutschen Tourismuspreis durchsetzt. In der vergangenen Woche wurde die Kommunikations- und Produktstrategie „Die Brockenbande“ des Harzer Tourismusverbandes (HTV) mit dem ADAC-Publikumspreis ausgezeichnet. Darüber informiert der HTV in einer Mitteilung. „Die Freude war riesig“, bringen die Verantwortlichen darin ihre Reaktion auf die Auszeichnung zum Ausdruck.

„Bereits im Frühjahr warf der Harzer Tourismusverband seinen Hut in den Ring. Mit seiner Brockenbande bewarb er sich für den Deutschen Tourismuspreis 2023. Im August stand fest, dass man 63 Mitbewerber hinter sich lassen konnte und den Sprung in die Vorauswahl von insgesamt zehn Projekten geschafft hat“, heißt es vonseiten des Tourismusverbandes dazu. „Mit einer überzeugenden Präsentation konnte dann auch die nächste Hürde genommen werden und die Brockenbande gehörte fortan zu den fünf Nominierten für den Deutschen Tourismuspreis.“

Die Brockenbande des Harzer Tourismusverbandes wird mit ADAC-Publikumspreis ausgezeichnet. © HTV | HTV

Die fünf Nominierten standen vom 25. Oktober bis 13. November im Online-Voting zur Wahl für den ADAC-Publikumspreis.

Brockenbande erfreut sich großer Fan-Gemeinde

In dem Schreiben des HTV heißt es weiter: „Offensichtlich hat die Brockenbande bereits eine große Fan-Gemeinde. Mit 56 Prozent aller abgegeben Stimmen konnte der Harzer Tourismusverband das Voting deutlich für sich entscheiden“. Der Lohn: Am vergangenen Donnerstagabend wurde den HTV-Vertretern im Rahmen des Deutschen Tourismustages der ADAC-Publikumspreis feierlich übergeben.

Der Preis bedeutet für uns eine große Anerkennung. Danke an alle, die für uns gestimmt haben. Gleichzeitig steigt die Motivation, weiterzumachen und noch viele neue Angebote um die Brockenbande zu entwickeln. Carola Schmidt, Geschäftsführerin des Harzer Tourismusverbandes

„Wir sind überglücklich“, so Carola Schmidt, Geschäftsführerin des Harzer Tourismusverbandes. „Das sich aus einer kleinen Idee so etwas wie unsere Brockenbande entwickeln kann, ist großartig und das verdanken wir den vielen Beteiligten.“ Schmidt denke dabei zuerst an die kreativen Köpfe, die die Brockenbande zum Leben erweckt haben. Das sind der Grafiker Steffen Gumpert, der Autor Andreas Völlinger und Martin Bolik vom Studio Regenbogen sowie die Agentur KB&B aus Hamburg. Aber auch die Partner in der Region hatten sich schnell von der Idee begeistern lassen, die Brockenbande adaptiert und eigene Produkte entwickelt. „Der Preis bedeutet für uns eine große Anerkennung. Danke an alle, die für uns gestimmt haben. Gleichzeitig steigt die Motivation, weiterzumachen und noch viele neue Angebote um die Brockenbande zu entwickeln“, so Schmidt. Bereits in Kürze wird es eine neue Kindererlebnistour im Knopfmachermuseum Kelbra geben. Im Jahr 2024 stehen Projekte in Quedlinburg, Halberstadt und im Oberharz auf der Agenda.

Das steckt hinter der Brockenbande

Die Brockenbande existiert seit dem Jahr 2022. Die vier Freunde Luke, Henry, Hanna und Henrys Schwester Emma, sind – begleitet vom Raben Pjotr – im Harz unterwegs, um für das Harz-Mountain-Radio von Onkel Paul Berichte, Reportagen und Podcasts zu liefern. Vorrangig über Audio- und Video-Einspielungen werden die Kinder in insgesamt fünf Themenwelten entführt, die die natürlichen, geschichtlichen, mystischen, actionreichen und technischen Seiten des Harzes vorstellen. Zusätzliche Hörspiele vermitteln Unterhaltung direkt an die Zielgruppe. Die mediale Heimat der Brockenbande ist die Webseite www.brockenbande.de.

Der reinen Kommunikation folgten schnell konkrete Produktentwicklungen. Auf zahlreichen Rätseltouren durch Harzer Städte und Einrichtungen und an Fotopoints kann man der Bande vor Ort begegnen. Seit kurzem ergänzt ein Geräusche-Quiz und das Spiel „Sechs verhext“ die Brockenbande-Welt.

