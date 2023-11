Braunschweig. Auch im Flachland geht am Montag der Regen an vielen Stellen in Schnee über. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Glätte.

Vor allem im Bergland beginnt die neue Woche erneut mit Schneefall. Ein Tief bringe Regen und Schnee in durchaus beachtlichen Mengen, erklärte DWD-Meteorologe Felix Dietzsch am Sonntag zu den Aussichten zu Beginn der neuen Woche. „Während es in den Bergen durchgehend schneit, stellt sich in den tieferen Lagen vor allem unterhalb 400 Metern mitunter ein munterer Wechsel von Regen und Schneefall ein“, erklärte Dietzsch.

Konkret für Niedersachsen sagt der Deutsche Wetterdienst voraus, dass sich in der Nacht zu Montag Regen in Richtung Osten ausbreitet – im Harz soll es oberhalb von 600 Höhenmetern teils kräftig weiter schneien. Der DWD warnt in diesem Zusammenhang vor Glätte durch Schnee oder Schneematsch. Ab Montagnachmittag geht der Regen dann auch in den Niederungen in Schnee über. Die Höchstwerte liegen bei 2 bis 4 Grad, im Oberharz um 1 Grad Celsius. Hinzu kommt schwacher bis mäßiger Wind. In der Nacht zu Dienstag soll es gebietsweise weiter schneien, ebenso tagsüber.

Am Mittwoch ziehe das nächste Tief heran, das vor allem der Mitte Deutschlands Schnee und Schneeregen bringe, erklärte der DWD. „Es deutet sich auch weiterhin an, dass es sich bei der aktuellen Witterungsphase um eine längere winterliche Episode handelt“, sagte Dietzsch. Im morgendlichen Berufsverkehr sollten Probleme durch Schnee, Eis und Glätte einkalkuliert werden, mahnte der DWD.

dpa/red