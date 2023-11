Goslar. Der scheidende Bundesverfassungsrichter Peter Müller über die Häufung von Krisen, die Lage der Demokratie und Führungsverantwortung.

Zuletzt machte das Bundesverfassungsgericht mit seinem Urteil zur Haushaltspolitik Schlagzeilen, und rüttelte die Politik mächtig durch. Mit dem scheidenden Richter am Bundesverfassungsgericht, Peter Müller, sprachen wir am Rande einer Veranstaltung der Konrad-Adenauer-Stiftung in Goslar über Deutschland und Parteiendemokratie 2023. Der frühere CDU-Ministerpräsident des Saarlands war zum Zeitpunkt des Interviews noch im Amt.