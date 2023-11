Leer. Gegen Mitternacht soll es zu der Tat gekommen sein. Die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Polizei-Überblick.

In der ostfriesischen Kleinstadt Weener (Landkreis Leer) ist eine Frau getötet worden. Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte, wird wegen eines Tötungsdelikts in der Nacht zum Sonntag ermittelt. Ein tatverdächtiger Mann sei in Polizeigewahrsam. Die Tat ereignete sich demnach gegen Mitternacht. Zum Alter des Verdächtigen oder des Opfers sowie zu möglichen Hintergründen der Tat konnte der Sprecher noch keine Angaben machen. Die Polizei äußerte sich zu dem Vorfall zunächst nicht. Zuerst hatte die „Rheiderland Zeitung“ berichtet.

Ehrliche Finderin: 16-Jährige gibt Portemonnaie mit über 7000 Euro ab

Ein 16-jähriges Mädchen aus Cuxhaven hat mehr als 7000 Euro gefunden und das Geld bei der Polizei abgegeben. Das Mädchen hatte sich am Samstagabend telefonisch auf der Wache gemeldet und erklärt, es habe eine randvolle Geldbörse in der Nähe einer Baustelle im Ortsteil Lüdingworth gefunden. Die Polizei konnte den rechtmäßigen Besitzer des Portemonnaies ermitteln, der noch am selben Abend aus dem Raum Hildesheim anreiste, um es abzuholen. Inhalt: genau 7371,04 Euro. Die 16-Jährige bekam einen „angemessenen Finderlohn“, wie die Polizei am frühen Sonntagmorgen mitteilte.

Streufahrzeug kippt auf die Seite – Fahrer verletzt

Ein Streufahrzeug ist in Schwanewede (Landkreis Osterholz) auf die Seite gekippt und der 20-jährige Fahrer verletzt ins Krankenhaus gebracht worden. Der Fahrer des Streufahrzeugs hatte am Sonntagmorgen die Straßen gestreut und war mit einem geparkten Auto kollidiert, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin landete das Auto in einem Vorgarten und das Streufahrzeug kippte um.

dpa