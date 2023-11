Lingen. Im Emsland hat es am Freitagabend einen tödlichen Unfall gegeben. Außerdem: Wohnhaus brennt in Northeim. Der Überblick.

Bei einem schweren Unfall auf der Autobahn 31 bei Lingen sind am Freitagabend zwei Menschen ums Leben gekommen, zwei weitere wurden verletzt. Ein Autofahrer war mit seiner Beifahrerin auf der Autobahn zwischen Lingen und Emsbüren unterwegs gewesen. Dort kam es aus noch ungeklärter Ursache zu einem Zusammenstoß mit zwei weiteren Pkw, wie die Polizei mitteilte. Der Unfallwagen wurde dabei in zwei Teile gerissen. Die beiden Insassen wurden nach Angaben eines Feuerwehrsprechers aus dem Auto geschleudert. Eine Person sei sofort tot gewesen, bei dem anderen Unfallopfer habe man noch Wiederbelebungsversuche gemacht, das sei aber letztlich vergebens gewesen.

Die Fahrerin und der Fahrer der anderen beiden beteiligten Autos wurden der Polizei zufolge leicht verletzt. Die Fahrbahn sowie der Grünstreifen waren über eine größere Strecke mit Trümmern übersät. Die Autobahn in Richtung Bottrop war auch am frühen Samstagmorgen, also mehr als fünf Stunden nach dem Unfall, noch voll gesperrt. Weitere Details zum Unfall teilte die Polizei zunächst nicht mit. Zum Zeitpunkt des Unfalls lagen die Temperaturen um den Gefrierpunkt und es war nass. Aber ob die Witterungsverhältnisse bei dem Unfall eine Rolle gespielt haben, war zunächst unklar.

Brand in Zweifamilienhaus in Northeim – 200.000 Euro Schaden

Beim Brand eines Zweifamilienhauses in Northeim ist ein Sachschaden von etwa 200.000 Euro entstanden. Verletzt wurde niemand. Wie die Polizei mitteilte, war am späten Freitagabend aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer im Wintergarten des Hauses ausgebrochen, das sich auf das Erd- und das Obergeschoss ausbreitete. Menschen befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes nicht im Haus. Die Bewohner konnten aber erreicht und über den Brand informiert werden. Sie müssen zunächst woanders unterkommen, weil das Haus derzeit nicht mehr bewohnbar ist.

Fußgänger in Delmenhorst zwei Mal angefahren – schwer verletzt

Ein 42 Jahre alter Mann ist in Delmenhorst zwei Mal von demselben Auto angefahren und dabei schwer verletzt worden. Lebensgefahr könne nach dem Unfall am Freitagabend nicht ausgeschlossen werden, teilte die Polizei mit. Der 32 Jahre alte Fahrer des Autos habe sich danach vom Unfallort entfernt, sei aber umgehend zur Polizei gefahren, wo er sich als Unfallfahrer zu erkennen gegeben habe.

Der 32-Jährige übersah den Fußgänger den Angaben zufolge beim Linksabbiegen, als dieser gerade über die Straße ging, und erfasste ihn mit seinem Auto. Danach hielt er an. Der zu diesem Zeitpunkt nur leicht verletzte Fußgänger und sein 70 Jahre alter Vater, der ihn begleitete, wollten den Autofahrer ansprechen. Dieser schätzte die Situation laut eigener Aussage aber als bedrohlich sein, wie es hieß. Er sei deshalb angefahren und habe den 42-Jährigen ein zweites Mal mit seinem Wagen erfasst.

Der 42-Jährige kam ins Krankenhaus. Nach ersten Erkenntnissen schließt die Polizei eine persönliche Beziehung der Unfallbeteiligten aus. Es gebe auch keinen Zusammenhang zu dem Unfall am Sonntag in Delmenhorst, bei dem ein 58 Jahre alter Fußgänger starb und der Fahrer oder die Fahrerin des Unfallwagens nach dem Aufprall flüchtete.

dpa