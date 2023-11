Braunschweig. 20.000 Euro gehen an TU-Professorin Neumann für ihre Forschung zum Umgang mit Müll. Geehrt wird auch eine engagierte TU-Studentin.

„Bei Abfall glaubt fast jeder intuitiv zu wissen, was das ist“, sagt Franziska Neumann. Dafür, dass sie es sich nicht so einfach macht und stattdessen tiefer gräbt, wurde die Juniorprofessorin der TU Braunschweig am Mittwochabend beim Wissenschaftspreis Niedersachsen geehrt – für ihre Forschungen zur Geschichte des Abfalls. Zwei der Auszeichnungen gehen 2023 nach Braunschweig: Naben der Müll-Historikerin wurde auch TU-Psychologiestudentin Antonia Schultz geehrt. Niedersachsens Wissenschaftsminister Falko Mohrs übergab die Preise am Mittwochabend im Landesmuseum Hannover.