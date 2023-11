Braunschweig. Prognosen deuten auf kalt-nasse Wochen in Niedersachsen hin. Auch Schneefall ist in niedrigeren Lagen möglich, sagt ein Wetter-Experte.

Ob es eine weiße Weihnacht geben wird, kann noch niemand sagen. Doch für die kommende Woche und ersten Dezembertage ermöglichen erste Prognosen einen Blick auf das Wetter in Niedersachsen. Es zeichnet sich ab: Es wird kalt und nass.

Am Wochenende könnten sich in Niedersachsen die ersten Schneeflocken des Winters zeigen

Am Mittwoch war es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) morgens gerade an der Grenze zu Sachsen-Anhalt teilweise frostig. Freundlicher mit rund 10 Grad Höchsttemperatur wird das Niedersachsen-Wetter am Donnerstag. Niederschlagsreich und stürmisch wird der Freitag bei Höchsttemperaturen zwischen 6 und 9 Grad.

Nass und windig bleibt es am Wochenende. Vor Glätte in der Nacht zu Samstag warnt der DWD in den südlicheren Regionen Niedersachsens, wo es auch stark stürmisch werden kann. Im Laufe des Tages kommt es zu erstem Schneeregen in Niedersachsen bei Höchsttemperaturen zwischen 4 und 7 Grad.

Schnee und Glätte sind in der Nacht zu Sonntag in Niedersachsen gebietsweise möglich. Die Tiefstwerte in Niedersachsen betragen dann zwischen -3 und 0 Grad Celsius.

Kalte Luft macht sich auf den Weg nach Niedersachsen und bestimmt das Wetter

Am ersten Dezember kann es laut ersten Prognosen in Deutschland schneien. „Da sehen wir eine geschlossene Schneedecke“, sagt Meteorologe Dominik Jung von wetter.net. Auf dem Brocken könnten bis zu 29 Zentimeter Schnee fallen, in der Region Braunschweig-Wolfsburg sind es rund zwei bis drei Zentimeter.

Von einer „Kälteklatsche“ spricht Meteorologe Jung mit Blick auf den 7. Dezember. Für diesen Tag prognostiziert das amerikanische GFS-Modell für Niedersachsen Temperaturen von rund -20 Grad Celsius in 1.500 Metern Höhe. Das bedeutet, dass es auch in niedrigeren Lagen zu niedrigen Temperaturen kommen kann. Sollte es Niederschlag geben, werde dieser dann in Form von Schnee fallen, schätzt der Meteorolge.

Prognosen für das Niedersachsen-Wetter können sich noch ändern

Anders berechnet es das europäische Wettermodell ECMF. Die Ensembleprognose schwankt am 6. Dezember derart stark, dass morgens eine Temperatur zwischen 11,3 und -6,3 prognostiziert wird. Es wird sich also noch zeigen, ob es im Dezember wahrlich zu einer „Kälteklatsche“ kommen wird.