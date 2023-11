Braunschweig. Die Autorin kommt am 29. November um 20.15 Uhr mit ihrem Buch „Generation Hoffnung“ zu einer Lesung in die Buchhandlung Graff.

Die letzten Jahre haben unsere Welt ins Wanken gebracht: Die Corona-Pandemie, der Krieg in der Ukraine und die Klimakrise. Eine junge Generation wächst im Krisenmodus auf. Doch wie beeinflusst das die jungen Menschen?

Mit genau dieser Frage beschäftigt sich Amelie Marie Weber in ihrem Buch „Generation Hoffnung - wie junge Menschen zwischen Klimawandel, Krieg und Selfie-Sucht die Zukunft gestalten“.

Schon das Cover liefert einen ersten Hinweis. Eigentlich steht darauf in schwarzen Lettern „Generation Krise“, doch der Schriftzug wurde durchgestrichen und in grüner Farbe mit „Hoffnung“ besprüht. Die 28-jährige Autorin stellt sich den Problemen ihrer Generation, die im Dauer-Krisenmodus erwachsen wird und Hoffnung sucht.

Lesung am 29. November in Braunschweig

Sie selbst ist Journalistin, Head of Social Media bei der FUNKE Mediengruppe, zu der auch unsere Zeitung gehört, und erreicht mit ihrem politischen TikTok-Kanal Millionen junge Menschen. „Mir ist immer wieder aufgefallen, dass viele junge Menschen sehr pessimistisch in die Zukunft blicken. Sie erzählen mir, dass ihnen Hoffnung fehlt und sie es kaum mehr ertragen, Nachrichten anzuschauen“, sagt Weber. „Für mich war dann klar: Wir müssen etwas tun. Ich mache mich in dem Buch auf die Suche nach Zeichen der Hoffnung in Zeiten der Krise.“

Ihr Buch soll nicht nur in krisengeprägten Zeiten ermutigen. Die junge Autorin spricht mit Experten, Aktivistinnen und Influencern – Sophia Thiel, Louisa Dellert und Nadine Breaty kommen etwa zu Wort. Am 29. November wird Weber mit Tatjana Biallas, Geschäftsführerin unseres Medienhauses, um 20.15 Uhr während einer Lesung bei der Buchhandlung Graff in Braunschweig ins Gespräch kommen. Der Eintritt kostet 16 Euro (erm. 14 Euro).