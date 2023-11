Himmelsthür. Am 20. November 2023 öffnet in Niedersachsen das erste Weihnachtspostamt in diesem Jahr. Das sind die aktuellen Adressen.

Allgemein wird der Wohnsitz des Weihnachtsmannes in der Nähe des Nordpols verortet. Zu weit, um persönlich den Wunschzettel für Heiligabend in seinen Briefkasten zu werfen. Zum Glück gibt es aber in Niedersachsen Postämter, an die Kinder ihre Briefe und Wunschzettel schicken können. Insgesamt sind vier bekannt. Jedes Kind, dass dem Weihnachtsmann einen Brief an diese Adressen schreibt, bekommt auch eine schriftliche Antwort, verspricht ein Sprecher des Weihnachtsmannes. Damit das auch bis Weihnachten klappt, müssen nur die entsprechenden Einsendeschlüsse beachtet werden.

Lesen Sie auch: Unsere aktualisierte Übersicht zu den schönsten Weihnachtsmärkten in der Region

Am Montag, 20. November, hat das erste Weihnachtspostamt im Hildesheimer Stadtteil Himmelsthür seine Pforten geöffnet. Es folgen Himmelpforten bei Stade am Freitag, 1. Dezember, sowie Nikolausdorf bei Cloppenburg am ersten Adventssonntag, den 3. Dezember. Auch im kleinen Ort Himmelreich in Neustadt am Rübenberge gibt es ein solches Postamt. Hier haben die Helfer des Weihnachtsmannes keinen Eröffnungstermin angegeben.

Tausende Briefe für Christkind, Nikolaus und Weihnachtsmann

Einige tausend Briefe für das Christkind, den Nikolaus und Weihnachtsmann sind jedenfalls schon jetzt eingegangen. Zum Schluss werden es etliche Tausend sein.

Aber nicht nur in Niedersachsen hat der Weihnachtsmann Filialen. Sondern auch in Bayern, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen oder dem Saarland. Klassiker unter den geäußerten Wünschen in 2022 seien Frieden, Gesundheit oder auch weihnachtlichesWinterwetter zu den Festtagen gewesen. Sie kamen nicht nur aus Deutschland, auch aus aller Welt – etwa aus Malaysia, Singapur oder Taiwan.

Die Adressen von Weihnachtsmann, Christkind und Nikolaus Der Weihnachtsmann ist gleich über drei verschiedene Adressen zu erreichen – eine davon ist sogar am Polarkreis: An den Weihnachtsmann, Himmelsthür, 31137 Hildesheim An den Weihnachtsmann in Himmelreich, 31535 Neustadt am Rübenberge Hauptpostamt des Weihnachtsmannes, Tähtikuja 1, 96930 Polarkreis, Finnland Die Adresse des Christkindes lautet: An das Christkind, 21709 Himmelpforten Die Adresse des Heiligen St. Nikolaus: An den Nikolaus, 49681 Nikolausdorf Tipps und Vorlagen für den perfekten Wunschzettel gibt es im Internet zahlreiche, unter anderem finden Interessierte eine unter www.kartenmacherei.de/magazin/weihnachten/wunschzettel-vorlage.

Wer dem Weihnachtsmann gerne an seine Privatadresse im finnischen Lappland schreiben möchte, kann das übrigens auch machen. Der Clou dabei: Das „Santa Claus’ Main Post Office“ in Finnland ist ganzjährig geöffnet. Wenn die Antwort aus Lappland bis Weihnachten pünktlich hier eintreffen soll, muss der Wunschzettel dort allerdings bis zum 1. Dezember angekommen sein.

Mehr aktuelle News aus der Region Osterode, Harz und Göttingen: