Clausthal-Zellerfeld. In Zellerfeld werden in zwei Nächten hintereinander Reifen von Pkw zerstochen. Polizei bittet Personen, die etwas gesehen haben, sich zu melden.

Ein noch unbekannter Täter hat in der Nacht vom 16. auf den 17. November sowie in der darauffolgenden Nacht im Ortsteil ZellerfeldReifen an zwei verschiedenen Pkws zerstochen. Das berichtet die Polizei Goslar.

Der erste Vorfall ereignete sich in der Straße „Am Bach“. Hier wurde ein Reifen an einem Audi mutwillig zerstört. Nur eine Nacht später und in unmittelbarer Nähe, im Ampferweg, wurde ein weiterer Pkw – dieses Mal ein Opel – Ziel eines unbekannten Täters, der diesmal zwei Reifen beschädigte.

Die örtliche Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05323/9531-0.

pol/kic