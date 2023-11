Hannover. Blaulicht-Übersicht für Niedersachsen: 61-Jähriger wird in Hannover von einer Straßenbahn erfasst und getötet. Zudem weitere Unfälle.

Nachdem ein Fußgänger in Hannover von einer Straßenbahn erfasst und dabei tödlich verletzt wurde, gehen die Ermittler von einem Unfall aus. Der 61-Jährige sei den ersten Erkenntnissen nach aus unbekannten Ursachen im Stadtteil Badenstedt ins Gleisbett gestürzt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Fahrer der ankommenden Straßenbahn konnte trotz Notbremsung nicht mehr verhindern, dass die Bahn den Mann erfasste. Er starb noch an der Unfallstelle.

Der 61-Jährige war nach Angaben der Polizei in Begleitung seiner 60 Jahre alten Frau, als es zu dem Unfall kam. Sie wurde von einem Notfallseelsorger betreut. Die Ermittler suchen weiter nach Zeugen, die den Vorfall am Samstagnachmittag beobachtet haben.

Vierjähriger bei Autounfall im Landkreis Osnabrück schwer verletzt

Bei einem Autounfall in Bohmte im Landkreis Osnabrück hat ein vierjähriger Junge nach Polizeiangaben schwere Verletzungen erlitten. Ein 32-Jähriger sei am Freitagabend mit seinem Transporter in Richtung Bundesstraße 51 unterwegs gewesen, als der Wagen einer 26-Jährigen auf die Straße eingebogen sei, so die Polizei. Die junge Frau habe die Vorfahrt des Mannes offensichtlich missachtet, es sei zum Zusammenstoß gekommen. Die 26-Jährige und der Transporterfahrer blieben unverletzt, der Vierjährige im Wagen der Frau erlitt jedoch schwere Verletzungen. Der Junge kam ins Krankenhaus.

21-jähriger Autofahrer bei Unfall in Papenburg schwer verletzt

Bei einem Autounfall in Papenburg im Landkreis Emsland ist ein 21-Jähriger schwer verletzt worden. Der junge Mann kam am Samstagmittag aus bislang unbekannter Ursache mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Böschung. DIes teilte die Polizei am Sonntag mit. Daraufhin überschlug sich das Auto und kam anschließend auf dem Dach zum Stehen. Der 21-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.

red/dpa