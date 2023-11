Peine. Ulrike Lind ist ein Multitalent. Sie hat Metallgestaltung studiert und beherrscht fast alle kreativen Nischen des Kunsthandwerks.

Nach ihrem Studium wurde die Wahl-Peinerin Mutter, das sieht sie als ihre verantwortungsvollste Aufgabe an. Aber da gibt es die Seite, die immer wieder an die Oberfläche schwappt: die Kunst. „Aus mir sprudeln die Ideen einfach so heraus“, lacht die 37-Jährige.