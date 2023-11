Göttingen. Vom 20. November bis 14. Dezember werden zwischen Roringen und Göttingen Bushaltestellen saniert. Im Baustellenbereich ist B27 halbseitig gesperrt.

Nach monatelanger Sperrung der B27 bzw. Umleitung zwischen Waake und Göttingen aufgrund Fahrbahnsanierung (wir berichteten) müssen Verkehrsteilnehmer sich zwischen Roringen und Göttingen jetzt erneut auf Verkehrsbehinderungen einstellen. Denn im Rahmen der Sanierung der Bushaltestellen ist eine halbseitige Sperrung der Bundesstraße 27 von Montag, 20. November, bis voraussichtlich Donnerstag, 14. Dezember 2023, im Bereich zwischen Hoffmannshof und Roringen erforderlich. Das teilt die Stadt Göttingen mit.

Für die Bushaltestellen Knochenmühle und Roringen werde laut Angaben der Stadt Göttingen in Fahrtrichtung Waake im Bereich der Haltestellen jeweils der rechte der beiden Fahrstreifen gesperrt.

B27 Baustelle kurz vor Göttingen: Linksabbiegespur Richtung Nikolausberger Weg gesperrt

Im Bereich der Haltestelle Hoffmannshof erfolge die Sperrung des Fahrstreifens Richtung Waake. Der Verkehr Richtung Waake wird an der Baustelle vorbeigeführt. Hierfür wird in Fahrtrichtung Göttingen die Linksabbiegerspur an der Kreuzung An der Lutter / B27 / Luttertal gesperrt. Ein Umleitung Richtung Nikolausberger Weg sei ausgeschildert.

Im weiteren Verlauf der B27 zwischen Gieboldehausen und der Kreuzung Auekrug sollen 2024 die nächsten Bauarbeiten folgen. Neben der Fahrbahnsanierung und eines Brückenbaus ist hier auch der Bau eines Radweges vorgesehen. Allerdings befinde sich das Bauprogramm für 2024 derzeit noch generell in der Abstimmung, erklärt Anna Heinichen, Pressesprecherin der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr Geschäftsbereich Goslar auf Nachfrage unserer Zeitung. „Meist stehen die Maßnahmen im März relativ sicher fest“, so Heinichen.

