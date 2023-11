Wolfenbüttel/Goslar. Ein Forscher erklärt, wie und warum die Ostfalia eine einzigartige Wohngruppe für Systemsprenger aus der Region begleitet.

Die Hochschule Ostfalia begleitet das Projekt „Dynamite“ des Bezirksverbands Braunschweig der Arbeiterwohlfahrt (Awo). Das ist seit Sommer eine einzigartige Wohngruppe in Goslar für Systemsprenger aus unserer Region – also für Jugendliche, an die die Jugendhilfe mit ihren Angeboten kaum noch herankommt. Timo Schreiner, Professor für Kinder- und Jugendhilfe, erklärt Details zu dem Projekt.