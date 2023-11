Goslar/Wolfenbüttel. Eine einzigartige Wohngruppe für Systemsprenger gibt Jugendlichen, die durchs Raster der Jugendhilfe fallen, ein Zuhause – so wie Tim.

Tim ist noch auf dem Weg. Gestern ist er mit dem Zug zu seiner Freundin gefahren. Eine Nacht wollte er mindestens bleiben, Interviewtermin hin oder her. Damit der 15-Jährige heute trotzdem auftaucht, ist ein Betreuer vorhin mit dem Auto losgekutscht, um ihn abzuholen. Jetzt heißt es Warten. Hendrik Ruppert steht in der Gemeinschaftsküche, gießt Kaffee in zwei Pötte und erzählt entspannt, dass Tims Fahrdienst nachher auch noch mit ihm einkaufen geht. Okay – aber ist das nicht quasi Bestechung? Ruppert nickt. „Klar. Wir haben Tim heute für das Interview gekauft.“