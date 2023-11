Torfhaus. E-Fahrzeug-Fahrer können bei Ausflügen zur neuen Top-Attraktion im Harz, dem Harzturm, an 14 Ladepunkten auf Torfhaus Strom tanken.

Zeitgleich mit der Eröffnung der neuen Top-Attraktion im Harz, dem Harzturm, und des Restaurants „Wienerwald“ Anfang November 2023, konnten Konrad Aichner, Geschäftsführer der Harz Energie, und Roman Plate, Geschäftsführer des Torfhaus Harzresorts, den neuen E-Ladepark auf dem Großparkplatz Torfhaus einweihen. Bis zu 14 Elektrofahrzeuge können hier zukünftig laden.

„Damit Elektromobilität auch auf Reisen gut funktioniert, ist eine verlässliche und ausreichende Ladeinfrastruktur am Urlaubsort ein Muss“, sagt Konrad Aichner und Roman Plate ergänzt: „Der E-Ladepark rundet unser vielfältiges touristisches Angebot im Torfhaus Harzresort bestens ab.“

An vier der insgesamt 14 Ladepunkte werden Elektrofahrzeuge mit 80 kW Leistung geladen. An den restlichen zehn Ladepunkten steht der Strom mit 11 kW Leistung zur Verfügung. Das passe den Verantwortlichen zufolge perfekt, um das Fahrzeug während einer Wanderung auf den Brocken CO 2 -neutral mit 100 Prozent Ökostrom zu laden.

Auf Torfhaus können jetzt auch E-Fahrzeuge an unterschiedlichen Ladesäulen mit einer Leistung von 80 oder 11 kW aufgeladen werden. © Harz energie | Tobias Brabanski

Für alle Ladepunkte ist die Autorisierung über Ladekarte, APP, EC- oder Kreditkarte möglich. Mit der Fertigstellung dieses Projektes und einer Investition von rund 200.000 Euro trage Harz Energie weiter zur Energie- und Verkehrswende bei, so das Unternehmen. Zusätzlich betreibe Harz Energie im Harz und Harzvorland weitere 44 Ladepunkte, Tendenz steigend. Weitere Informationen zur E-Mobilität unter www.harzenergie.de/e-mobilitaet

