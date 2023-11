Salzgitter. Andrea Below erzählt, was sie am Dienstag mit Schülern und Eltern erlebte - und was in ihr sogar „heiligen Zorn“ entfachen würde.

Der Tag danach eignet sich zum Durchschnaufen und Nachdenken. Ein Interview mit Andrea Below, der Schulpfarrerin des Gymnasiums in Salzgitter-Bad, an dem es am Dienstag Großalarm gab und die Sorge - zum Glück: nur die Sorge -, ein Mensch mit Waffensei ins Gebäude eingedrungen.