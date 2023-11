Hannover. Die CDU ist aktuell stärkste Partei. Und ein Thema treibt die Wählerinnen und Wähler besonders um.

Erst vor wenigen Tagen hatte SPD und Grüne in Niedersachsen eine zufriedene Bilanz nach einem Jahr gemeinsamen Regierens gezogen. Beim Landesparteitag der Grünen in Osnabrück gab es am Wochenende zudem heftige Kritik an Verschärfungen im Asylrecht und Lob für die Energiewende. Am Dienstag nun wurde eine Umfrage veröffentlicht, die bei SPD und Grünen keine Freude auslösen dürfte. „Rot-Grün hat in Niedersachsen keine Mehrheit mehr. Die CDU ist aktuell wieder stärkste Kraft und ohne uns könnte keine Regierung gebildet werden“, erklärte der CDU-Fraktionsvorsitzende im Landtag, Sebastian Lechner.