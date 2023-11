Braunschweig. Erst in Hannover, in Wolfsburg und nun daheim: Dreimal innerhalb weniger Tage randalieren Braunschweig-Fans.

Bis nach Wolfenbüttel war wohl am Samstag der Erleichterungsseufzer der Fans im Stadion zu hören. Eintracht Braunschweig ging nach einem furiosen Kick gegen VfL Osnabrück als Sieger vom Platz und holte sich den ersten Dreier nach fast drei Monaten. Nicht beim Spiel dabei waren mehr als zwei Dutzend Eintracht-Anhänger. Sie steckten bei der Polizei in Gewahrsamszellen. Vorausgegangen war ihr Angriff auf anreisende Osnabrück-Fans mit dem Bahnhofsshuttle. Nach den Derby-Krawallen in Hannover und einer geplanten Massenschlägerei unter der Woche in Wolfsburg war dies die dritte Randale-Aktion innerhalb weniger Tage.