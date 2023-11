Braunschweig. Mehrere Mega-Gewinne über 100.000 Euro gingen am Wochenende nach Niedersachsen. Ein Spieler aus Braunschweig gewann eine Million Euro.

Den Hauptgewinn von einer Million Euro hat ein Spielteilnehmer aus Braunschweig bei der Sonderauslosung der Glücksspirale am Samstag gewonnen. Nach Angaben von Lotto Niedersachsen nahm der Neu-Millionär in Verbindung mit Lotto für eine Woche in einer Annahmestelle in Braunschweig teil. 17 weitere niedersächsische Spielteilnehmer konnten sich bei der bundesweiten Sonderauslosung der Glücksspirale über 10.000 Euro freuen.

100.000 Euro in der Gewinnklasse VI der Glücksspirale erhält zudem ein niedersächsischer Spielteilnehmer aus dem Landkreis Celle. Bei der Ziehung am Samstag stimmten sechs Ziffern seiner Losnummer mit der gezogenen Gewinnzahl der Endziffernlotterie überein.

Niedersachse gewinnt beim Eurojackpot eine Viertelmillion Euro

Ebenso konnte sich ein weiterer niedersächsischer Spielteilnehmer bei der Ziehung der Zusatzlotterie Super 6 am Samstag freuen. Sechs Ziffern seiner Spielscheinnummer stimmten mit der gezogenen Gewinnzahl überein, sodass er nun 100.000 Euro in der Gewinnklasse 1 der Endziffernlotterie erhält. An Super 6 nahm der Gewinner in einer Annahmestelle im Landkreis Oldenburg teil.

Auch bei der Eurojackpot-Ziehung, bei der europaweit der 4000. Hochgewinn über 100.000 Euro ermittelt wurde, hatte ein niedersächsischer Spielteilnehmer Glück: Am Freitag lag er mit den getippten Gewinnzahlen 1, 17, 22, 29 und 31 sowie der Eurozahl 6 richtig und erhält nun 278.817,40 Euro in der Gewinnklasse 2 der europäischen Lotterie – so wie auch fünf weitere Spielteilnehmer aus Deutschland, Finnland, Schweden und Slowenien. Lediglich die gezogene Eurozahl 5 fehlte dem Gewinner, um den Millionen-Jackpot zu knacken.

Insgesamt konnten sich bereits 117 niedersächsische Spielteilnehmer im Jahr 2023 über einen Gewinn von mindestens 100.000 Euro bei den Lotterien von Lotto Niedersachsen freuen – 22 davon in Millionenhöhe.

red