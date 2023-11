Wolfenbüttel. Ein Mammutprojekt erinnert an Opfer aus Westeuropa. Wie wichtig ist das 80 Jahre danach? Der Sohn eines Häftlings erklärt es uns.

Der Hunger. Die Kälte. Die eisern verriegelte Zellentür… Dass es schrecklich, entsetzlich, ekelhaft und grausam war in Wolfenbüttel, das ist dermaßen klar, dass man solche Adjektive kaum aneinanderreihen mag ohne den Hinweis, wie schwierig es ist, sich derlei in der gemütlichen Schreibstube wirklich vorzustellen. Doch eigentlich am schlimmsten, so erinnerte sich der Häftling Hector Vanhouwe aus Flandern, war etwas anderes: die Totenstille, die auf den Fluren herrschte („Hier heerste er een doodse stilte“, schrieb er). Mit Angst, mit Beklemmung hatte diese Stille zu tun. Zwei bis drei Hinrichtungen pro Woche fanden hier statt, in dem gerade mal dreißig Meter entfernten Nebengebäude. Niemals, so hielt der belgische Häftling fest, werde er die Blicke derer vergessen können, die kurz vor ihrem Weg zum Schafott noch einmal in Richtung der überlebenden Leidensgenossen blickten…