Wolfenbüttel. Mitte Oktober gab es eine großangelegte Kontrolle von Jugendlichen in Wolfenbüttel. Das hat sich seitdem getan.

Die Vorfälle rund um den Kornmarkt in Wolfenbüttel häuften sich in den zurückliegenden Monaten. So teilte Andreas Twardowski, Leiter des Wolfenbütteler Polizeikommissariats, mit, dass eine Gruppe junger Menschen um die Hauptkirche, den Kornmarkt, die Fußgängerzone beinahe täglich für Ärger gesorgt hatte. Konkret sprach er von Ruhestörungen, Pöbeleien, sexueller Belästigung und Bedrohungen. Anwohner fühlten sich von der Gruppe eingeschüchtert, hieß es weiter.