Braunlage. In seiner jüngsten Folge untersucht der Comedian vom ZDF das Waldsterben im Harz. Doch nicht alle seine Seitenhiebe treffen ins Mark, finden Förster.

Er ist eine Reizfigur der deutschen Medienlandschaft: An Jan Böhmermannscheiden sich die Geister. Jetzt hat der Entertainer vom ZDF einen Beitrag zum Thema Umweltschutz vom Stapel gelassen. Darin geht es maßgeblich um das Waldsterben im Harz, um die Borkenkäfer-Schäden an den Fichtenwäldern. Und darum, wie wir als Gesellschaft damit umgehen. Am Ende schließt Böhmermann mit einem satirischen Start-up, dass Borkenkäfer verleiht. Die überspitzte These: Wenn die Viecher den Wald erstmal platt gemacht haben, kann ein neuer gesunder Mischwald entstehen. Gut fürs Klima, gut für alle.