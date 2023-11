Meppen. Im Emsland ist es am Donnerstagabend zu zwei schweren Unfällen gekommen. Im Kreis Vechta hat es gebrannt. Der Niedersachsen-Überblick.

Ein 17 Jahre alter Mofa-Fahrer hat bei einem Unfall auf der Bundesstraße 70 im Landkreis Emsland lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Am Donnerstagabend hätte sich wegen eines vorangegangenen Unfallsder Verkehr in Meppen gestaut, teilte die Polizei am Freitag mit. Der 17-Jährige habe dies offensichtlich zu spät bemerkt. Er fuhr auf den Wagen einer 53-Jährigen auf, stürzte, wurde dabei lebensgefährlich verletzt und kam ins Krankenhaus. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Die Bundesstraße musste zwischenzeitlich voll gesperrt werden.

Mofa-Fahrer wird in Werlte schwer verletzt

Bei einem Unfall zwischen einem Mofa und einem Auto ist ein 17-Jähriger in Werlte im Landkreis Emsland schwer verletzt worden. Der junge Mann sei am Donnerstagabend in der Gemeinde Lorup mit seinem Mofa unterwegs gewesen, hinter ihm sei ein 18-Jähriger mit einem Auto gefahren, teilte die Polizei am Freitag mit. Vermutlich habe der Autofahrer den 17-Jährigen nicht rechtzeitig wahrgenommen - und sei aufgefahren. Der Jugendliche wurde von seinem Zweirad geschleudert und schwer verletzt. Der Wagen des 18-Jährigen überschlug sich, der Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Beide kamen ins Krankenhaus.

Brand im Kreis Vechta: Sechsstelliger Schaden auf Bauernhof

Bei einem Feuer auf einem Bauernhof in Neuenkirchen-Vörden im Landkreis Vechta ist ein Schaden in bis zu sechsstelliger Höhe entstanden. In den frühen Morgenstunden sei eine Scheune in Wenstrup aus zunächst unklarer Ursache in Brand geraten, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag. Ein Nachbar habe die Feuerwehralarmiert. Das Feuer griff nicht auf das Wohnhaus über. In der Scheune wurden Landmaschinen aufbewahrt. Ersten Schätzungen zufolge liegt der Schaden in hoher fünfstelliger bis niedriger sechsstelliger Höhe.

21-Jährige stirbt durch Messerstiche - Ex-Freund muss in U-Haft

Nach dem tödlichen Messerangriff auf eine 21-Jährige in Hannover muss ihr gleichaltriger Ex-Freund in Untersuchungshaft. Der Untersuchungshaftbefehl sei ihm im Krankenhaus verkündet worden, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Hannover am Freitag. In Haft müsse er, sobald sein Gesundheitszustand dies zulasse. Der ebenfalls mit Messerstichen schwer verletzte junge Mann sei ansprechbar, habe sich aber zur Sache nicht geäußert. Der 21-Jährige soll am Dienstagabend auf sie eingestochen haben, die Polizei ermittelt wegen Totschlags. Zuvor hatten die „Bild“-Zeitung und die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ berichtet.

Ermittelt werde, ob es sich um eine Beziehungstat gehandelt haben könnte, sagte die Sprecherin. Die beiden sollen demnach ein Paar gewesen sein, sich aber getrennt haben. Geprüft werde auch, ob der 21-Jährige sich seine Verletzungen selbst zugefügt haben könnte.

Die Hannoveranerin hatte es am Tatabend noch geschafft, aus ihrer Wohnung im Stadtteil Vahrenwald auf die Straße zu flüchten. Auf dem Fußweg brach sie zusammen, Passanten versuchten verzweifelt, ihr zu helfen. Ein Notarzt übernahm die medizinische Versorgung. Trotz aller Bemühungen starb sie noch am Ort an ihren schweren Stichverletzungen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei soll der Mann mehrfach mit einem Messer auf die junge Frau eingestochen haben. Gegen 18.00 Uhr ging bei der Polizei ein Notruf ein, wonach es eine lautstarke Auseinandersetzung in dem Mehrfamilienhaus gab.

Polizeibeamte entdeckten in der Wohnung dann den ebenfalls mit Messerstichen schwer verletzten Mann aus Pattensen, nahmen ihn vorläufig fest und brachten ihn ins Krankenhaus. Noch in der Nacht wurde der 21-Jährige notoperiert. Die mutmaßliche Tatwaffe wurde sichergestellt.

