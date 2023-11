Torfhaus. Zum Start musste die neue Top-Attraktion im Harz wegen starkem Wind geschlossen werden. Doch wie oft ist im Harz überhaupt Sturm und Orkan?

Die neuste Attraktion im Harz ist zurzeit in aller Munde. Der Harzturm wurde vergangene Woche feierlich eröffnet und musste an den Tagen danach direkt erstmal geschlossen werden. Grund war das Sturmtief Emir. Dass es im Oberharz zu stärkeren Winden kommt, ist aber nicht unüblich. Da drängt sich natürlich die Frage auf: Wie häufig kann eine Attraktion wie der Harzturm am Ende überhaupt geöffnet haben? Auch in der Vergangenheit hat sich schließlich gezeigt, dass der Wind immer wieder zum Problem wurde.