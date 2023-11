Braunschweig. Wie fühlt es sich an, jemand anderes zu sein? Unsere Reporterin ist im Kostümkontor in Braunschweig in acht Rollen geschlüpft – und zieht Bilanz.

„Kleider machen Leute“, sagt Roland Kalweit. Zusammen mit Kostümbildnerin Irina Rjabow stehen wir im Hauptraum seines Kostümverleihs „Kostümkontor“ in Braunschweig. Rjabow nestelt gerade noch am Kopfschmuck herum, doch anscheinend hat Roland Kalweit schon eine Veränderung in meinem Gesicht gemerkt: Da, wo gerade noch die Reporterin stand, lässt nun eine edle Dame vom Versailler Hof herrschaftlich den Blick schweifen.