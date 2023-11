Wolfsburg. Sänger Dirk von Lowtzow erzählt vor dem Konzert im Scharoun-Theater, was Bands ausmacht und warum Tocotronic im Theater richtig sind.

Seit 30 Jahren fallen Tocotronic durch mal schrammeligen, mal sanften Indie-Rock mit mal meinungsstarken, mal humorigen, mal gefühligen Texten auf. 14 Alben hat die Band in dieser Zeit zuerst als Trio, dann als Quartett aufgenommen. Bekannt sind die vier Musiker auch dafür, sich offen und klar politisch zu positionieren, zum Beispiel gegen Rechts und gegen den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Am Samstag, 2. Dezember, spielen Tocotronic um 19.30 Uhr im Scharoun-Theater Wolfsburg; zuvor erzählt Sänger Dirk von Lowtzow im Interview von der Entwicklung seiner Band und wie man 30 Jahre alte Songs mit neuem Leben füllt.

In Wolfsburg tretet ihr unter dem Titel eures aktuellen Albums auf: „Nie wieder Krieg“. Die Platte erschien im Januar 2022, vor dem Ukraine-Krieg und dem Überfall auf Israel. Bekommt der Albumtitel jetzt eine ganz andere Bedeutung?

In dem Lied „Nie wieder Krieg“ ging es zunächst um die Feindschaft aller gegen aller als ein neues Gemeinschaftsgefühl. Es sollte eine gesellschaftliche Stimmung seismografisch aufzeichnen und eine diffuse Angst und innere Zerrissenheit beschreiben. Einen Monat, nachdem das Album herausgekommen ist, begann der schreckliche russische Überfall auf die Ukraine. Das hätte man vorhersehen können, die Zeichen standen ja seit 2014 auf Krieg, aber wir haben die Gefahr, in der die Ukraine schon so lange schwebte, wie große Teile der deutschen Politik und Zivilgesellschaft vermutlich verdrängt. Es gab dann ja schnell die ersten „offenen Briefe“ gegen Waffenlieferungen. In diesem Zusammenhang hätte der Albumtitel auch von Putin-Verstehern vereinnahmt werden können. Deshalb haben wir Kontakt mit der Menschenrechtsorganisation Libereco aufgenommen, mit der wir eine Partnerschaft eingegangen sind. Was die Nachrichten über die bestialischen Morde der Hamas in Israel betrifft, sind wir immer noch in einer Schockstarre. Es käme mir fast obszön vor, da einen Zusammenhang zu unserem Album herzustellen.