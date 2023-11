Hannover. Niedersachsens Ministerpräsident fordert mehr Steuerung bei Migration. Doch dazu braucht man Europa. Die Grünen warnen vor Rassismus.

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat in einer Regierungserklärung im niedersächsischen Landtag eine „Steuerung der Migration“ gefordert.

„Es sind in der Summe zu viele Menschen, die von Jahr zu Jahr unser Land erreichen, und es wird so nicht weitergehen können“, sagte Weil im Gefolge der Bund-Länder-Beratungen zum Thema Migration am Montagabend in Berlin.

Für Niedersachsen rechne er in diesem Jahr mit rund 32.000 neuen Flüchtlingen. Die Mehrheit von ihnen habe ein Schutzrecht, betonte Weil. Seit 2017 seien insgesamt etwa 257.000 Menschen in Niedersachsen angekommen, darunter alleine etwa 100.000 im letzten Jahr im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg. Das entspreche in etwa der Einwohnerzahl von Niedersachsens zweitgrößter Stadt Braunschweig. Der Präsident des Niedersächsischen Städtetags, Salzgitters Oberbürgermeister Frank Klingebiel (CDU), bezweifelte, dass die finanziellen Zusagen des Bundes ausreichen, um die Flüchtlingskosten der Kommunen vollständig abzudecken.