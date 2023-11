Braunschweig. Der SPD-Nachwuchs will diskutieren, aber auch feiern. Die Jusos kündigen Kritik am Kuschelkurs der Parteispitze mit der FDP an.

Nach der Jungen Union kommen die Jusos. Wie der Nachwuchs von CDU/CSU, hat sich auch der SPD-Nachwuchs Braunschweig für den Bundeskongress ausgesucht. Und wieder kommen Größen aus der Bundespolitik in die Löwenstadt. Dieses Mal vom 17. bis zum 19. November.

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil kommt in die Stadthalle. Für ihn ist es als Ex-Chef des SPD-Bezirks Braunschweig ein Heimspiel. Ex-Juso-Chef und SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert ist dabei. Auch SPD-Chef Lars Klingbeil oder dessen Co-Chefin Saskia Esken kommen. Bundeskanzler Olaf Scholz hatten die Jusos angefragt, er musste aber aus terminlichen Gründen absagen.

Auch die Juso-Bundesvorsitzende Jessica Rosenthal ist nicht dabei. Sie ist hochschwanger. Für Rosenthal suchen die Jusos in Braunschweig ohnehin einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin. Ihre zweijährige Amtszeit läuft aus.

Juso-Pressesprecher Leonard Wolf kündigte auf Anfrage bereits an, dass sich die SPD-Spitzenpolitiker in Braunschweig schon mal auf einiges gefasst machen sollten. Der Parteinachwuchs ist verärgert über den verschärften Kurs in der Migrationspolitik, wünscht sich deutlich mehr Spielraum in sozialen Fragen wie der Verteilung von finanziellen Mitteln.

Die Jusos werden sich in Braunschweig wahrscheinlich auch an der FDP abarbeiten

Und die FDP wird sich einiges anhören können. Wolf sagte: „Wir wünschen uns in der Ampel-Koalition deutlich mehr Gegenwind für die FDP.“ Die Jusos sind durchaus selbstbewusst. Die SPD-Fraktion im Bundestag stellt 207 Mitglieder, 49 davon sind Jusos. Einen solch großen Anteil hatte der SPD-Nachwuchs bisher noch nie.

Jana Kurz ist als Vorsitzende des Juso-Bezirks Braunschweig die Gastgeberin. Sie sprach von einer gewissen Anspannung und Anstrengung, freue sich aber sehr, dass die Jusos nach Braunschweig kommen. „Dieses Jahr ist der Norden dran“, sagte sie. Die Mischung aus Erreichbarkeit, einer geeigneten Halle und Unterkünften sei ausschlaggebend gewesen. Wie die Junge Union vor vier Wochen, wollen auch die Jusos in Braunschweig ausgiebig feiern. Sie haben die Disco Stereowerk für den Samstagabend gebucht. Dass auch die Junge Union in Braunschweig war, sei reiner Zufall, so Kurz.