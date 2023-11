Berlin. Klimawandel, Krieg, Selfiesucht: Was macht heute noch Hoffnung? Journalistin Amelie Marie Weber hat darüber ein Buch geschrieben.

Krieg, Klima, Corona: Niemand fühlt sich von den Katastrophen unserer Zeit so stark belastet wie junge Menschen. Doch wie lässt sich der richtige Umgang mit den Krisen finden? Was muss sich ändern? Und vor allem: Wie schafft man es, die Hoffnung nicht aufzugeben? Diesen Fragen widmet sich Amelie Marie Weber in ihrem ersten Buch „Generation Hoffnung: Wie junge Menschen zwischen Klimawandel, Krieg und Selfie-Sucht die Zukunft gestalten“. Im Gespräch erklärt die 28-jährige Journalistin der FUNKE Mediengruppe, zu der auch unsere Zeitung gehört, vor welchen Herausforderungen wir stehen, wie sie selbst damit umgeht und was sich zwischen älteren und jüngeren Generationen verändern muss.