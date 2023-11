Braunschweig. Meistens wiederholt sich die Grippewelle in Australien sechs Monate später bei uns. Auch die Corona-Zahlen steigen langsam an.

Die Erkältungssaison hat begonnen. Das Robert-Koch-Institut geht davon aus, dass vorige Woche etwa sieben Millionen Menschen in Deutschland von einer Atemwegserkrankung betroffen waren. Diese Zahlen liegen höher als die zu Novemberbeginn vergangener Jahre.

30 „positive“ Patienten in Wolfsburg

Einer von mehreren Faktoren ist das Corona-Virus. Hausärzte bestätigen unserer Zeitung, was auch aus nationalen Erhebungen hervorgeht: Die Corona-Zahlen steigen – wenn auch nicht in besonders bedrohlichem Ausmaß. Im Klinikum Wolfsburg, so teilt das Haus am Dienstag mit, werden derzeit etwa dreißig Patienten behandelt, die dort positiv auf das Coronavirusgetestet oder bereits „positiv“ aufgenommen wurden.

Kommt die Grippewelle auch zu uns?

Sorgenvoll blickt man im Klinikum Braunschweig auf die Influenza-Zahlen. Der Grund: Es gab vor drei Monaten eine starke Grippewelle in Australien, die sich aller Erfahrung nach etwa ein halbes Jahr später in Europa zu wiederholen pflegt. Es könnte also auch auf uns eine starke Grippewelle zukommen. Besorgniserregend ist, dass in Australien so viele Kinder betroffen waren. Auch Markus Beier, Chef des Hausärztinnen- und Hausärzteverbandes, rechnet mit einer „deutlich spürbaren Welle“ und bestätigt mit Blick auf die australischen Zahlen die Braunschweiger Befürchtungen. Deshalb, so sagt Beier dem Bayerischen Rundfunk, sei es wichtig, dass sich Risikogruppen impfen lassen, um „möglichst schadlos“ durch den Winter zu kommen.

Die Ständige Impfkommission des RKI rät Menschen ab 60, Schwangeren sowie Kindern (ab sechs Monaten) und Erwachsenen mit bestimmten Vorerkrankungen zu einer Grippe-Impfung. Die „echte Grippe“ kann für Risikopatienten mit Vorerkrankungen lebensgefährlich sein. 2017/18 starben in Deutschland rund 25.000 Menschen an der heftigsten Grippewelle der vergangenen Jahrzehnte