Liebenburg. Drei Prozesse in Braunschweig befassen sich mit der deutschlandweit größten illegalen Marihuana-Plantage - und einem flüchtigen Killer.

Wenn es um die im Mai 2023 im Liebenburger Ortsteil Posthof ausgehobene Cannabis-Plantage geht, braucht es Superlative, um zu erfassen, was die mutmaßlichen Mitglieder einer albanischen Bande in der ehemaligen Wurstfabrik geschaffen hatten. 13 Anbaufelder, mehr als 6000 Pflanzen, eigene Schlaf- und Sozialräume für die Gärtner, hochprofessionelle Technik, ein per Hand gegrabener vier Meter tiefer Brunnen, ein eigenes WLAN. Die Stromversorgung der Fabrik mit 9000 Quadratmetern Fläche war manipuliert worden, damit der hohe Verbrauch nicht auffällt. Und das derart professionell, dass Sachverständige eines Energiekonzerns und Experten des Landeskriminalamts die Eingriffe zunächst übersahen.