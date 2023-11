Hannover. Der Nahost-Konflikt beschäftigt auch den Landtag. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) spricht zu Migration.

Die internationalen Krisen schlagen auf die Landespolitik durch: In einer Regierungserklärung will Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Mittwoch im Landtag zur Migrationspolitik Stellung nehmen. Das Landesinnenministerium versucht derzeit, die Aufnahmekapazitäten zu erhöhen. Die CDU-Landtagsfraktion dringt in einem Entschließungsantrag auf den Schutz jüdischen Lebens in Niedersachsen. Und auf Sicherheit für Israel.