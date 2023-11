Dransfeld. Schwerer Unfall auf B3 bei Dransfeld: Rettungswagen und Motorradfahrerin stoßen zusammen. Was bisher über den Unfall bekannt ist.

Auf der Bundesstraße 3 von Göttingen in Richtung Dransfeld sind aus bislang unbekannten Gründen ein Rettungswagen auf einer Einsatzfahrt und eine Motorradfahrerin kollidiert. Die Kradfahrerin erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Das berichtet die Polizei Göttingen.

Der Unfall ereignete sich am Sonntag, 5. November, gegen 10.10 Uhr in Höhe der Abzweigung nach Varmissen. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge wollte der aus Richtung Göttingen kommende Rettungswagen im Rahmen einer Einsatzfahrt unter Einsatz von Sonderrechten (also Blaulicht und Martinshorn) von der B3 nach links in Richtung Varmissen abbiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit der entgegenkommenden Motorradfahrerin.

Unfall auf B3 bei Dransfeld: Rettungswagen auf Einsatzfahrt will links abbiegen

Die junge Frau musste mit schweren Verletzungen in die Göttinger Universitätsmedizin eingeliefert werden, der Rettungswagenfahrer blieb unverletzt. Laut Polizeibericht ist die genaue Unfallursache noch unklar.

Die Staatsanwaltschaft Göttingen habe, so die Polizei, die Hinzuziehung eines Sachverständigen angeordnet und das Motorrad beschlagnahmen lassen. Für die Dauer der Arbeiten an der Unfallstelle sowie die komplexe Unfallaufnahme musste die B3 vorübergehend gesperrt werden.

Die weiteren Ermittlungen zu Unfallhergang und Unfallursache dauern an.

pol/kic