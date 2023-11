Clausthal-Zellerfeld. Dr.-Ing. Sylvia Schattauer tritt Amt an. Sie ist die erste Frau, die vom Senat zur Präsidentin der TU Clausthal gewählt wurde.

Dr.-Ing. Sylvia Schattauer ist seit 1. November 2023 neue Präsidentin der Technischen Universität Clausthal. Die Ernennung fand im Niedersächsischen Wissenschaftsministerium statt. Dr. Schattauer ist die erste Frau, die vom Senat zur Präsidentin der TU Clausthal gewählt wurde.

„Ich freue mich, dass wir Dr. Sylvia Schattauer für die TU Clausthal als zukünftige Präsidentin gewinnen konnten. Mit ihrer Managementerfahrung und ihrer wissenschaftlichen Expertise in einem für das Profil der TU Clausthal sehr relevanten Bereich bringt sie exzellente Voraussetzungen mit, um die in den letzten Jahren an der TU Clausthal auf den Weg gebrachte Entwicklung von Forschungsfeldern im Bereich der Circular Economy erfolgreich weiter voranzubringen“, sagte Falko Mohrs, Niedersächsischer Minister für Wissenschaft und Kultur, bei der Ernennung von Dr. Schattauer am 30. Oktober im Ministerium in Hannover. Das Wissenschaftsministerium folgt mit dieser Entscheidung dem einstimmig ausgefallenen Vorschlag des Senats der TU Clausthal vom 4. Juli 2023.

Dr. Sylvia Schattauer nach ihrer Ernennung zur Präsidentin der TU Clausthal im Ministerium in Hannover zwischen Wissenschaftsminister Falko Mohrs (links) und Prof. Joachim Schachtner, Staatssekretär und bis November 2022 Präsident der TU Clausthal. © Ministerium | MWK

Dr. Schattauer ist Expertin für Wasserstoff

Dr.-Ing. Sylvia Schattauer, bisher kommissarische Institutsleiterin des Fraunhofer-Instituts für Windenergiesysteme IWES, ist laut Mitteilung der TU Clausthal in der Fachwelt eine angesehene Expertin für Wasserstoff. Sie habe das Fraunhofer IWES maßgeblich auf dem Weg der Integration und beim Aufbau einer erfolgreichen Wasserstoffstrategie unter dem Motto „Windenergie und Wasserstoff zusammen denken“ in den vergangenen anderthalb Jahren begleitet. Übernommen hatte sie die kommissarische Institutsleitung an der Seite von Institutsleiter Prof. Dr.-Ing. Andreas Reuter im Januar 2022.

Prof. Holger Hanselka, Präsident der Fraunhofer-Gesellschaft und Mitglied des Hochschulrats der TU Clausthal: „Über viele Jahre hat Dr.-Ing. Sylvia Schattauer mit großem Einsatz aktiv am Erfolg von Fraunhofer mitgewirkt – zuletzt als kommissarische Institutsleitung des Fraunhofer IWES. Hierfür bedanke ich mich herzlich im Namen der gesamten Fraunhofer-Gesellschaft. In meiner Rolle als Mitglied des Hochschulrats der Technischen Universität Clausthal freue ich mich natürlich sehr, dass wir auch künftig in engem Austausch stehen werden.“

„Der Wechsel an die TU Clausthal ist für mich eine neue Herausforderung und eine große Chance. Obwohl mir die Entscheidung, das Fraunhofer IWES Anfang November zu verlassen, wirklich nicht leichtfällt, freue ich mich darauf, zukünftig als Präsidentin die Schwerpunkte der Transformation hin zu einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft – zwar aus einer anderen Perspektive – weiter aktiv mitzugestalten“, so Dr.-Ing. Sylvia Schattauer.

Auch künftig gemeinsame Projekte von TU Clausthal und Fraunhofer

„Das Fraunhofer IWES dankt Dr.-Ing. Sylvia Schattauer für ihr Engagement an unserem Institut und vor allem beim Ausbau der Wasserstofftechnologien, welcher eng mit dem Aufbau der Hydrogen Labs in Bremerhaven, Leuna und Görlitz verbunden ist. Wir freuen uns, auch zukünftig über gemeinsame Projekte und Initiativen in enger Verbindung zu bleiben“, ergänzt Prof. Reuter.

Dr.-Ing. Schattauer war zuvor stellvertretende Leiterin des Fraunhofer-Instituts für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen IMWS. Sie hat Elektrotechnik mit Schwerpunkt Umwelttechnik/Regenerative Energien in Berlin studiert und an der Universität Potsdam in Experimentalphysik promoviert. Als Postdoc war sie am Fraunhofer-Institut für angewandte Polymerforschung IAP in Potsdam tätig, in der Entwicklung von Brennstoffzellensystemen bei einem Unternehmen in Berlin und als Wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung.

Innerhalb der TU Clausthal folgt Dr. Schattauer auf Prof. Dr. Heike Schenk-Mathes, die seit Dezember 2022 mit der Wahrnehmung der Geschäfte der Präsidentin beauftragt worden war und damit zur ersten Frau an der Spitze der bald 250-jährigen Universität wurde. Dr. Schattauer ist nun die erste Frau, die vom Senat zur Präsidentin der TU Clausthal gewählt wurde. Gemäß Niedersächsischem Hochschulgesetz (NHG) hat das Ministerium Schattauer für zunächst sechs Jahre bestellt.