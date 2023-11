Braunschweig. Der talkshowgestählte CDU-Politiker erklärt, wieso die Hamas Putin hilft, was er an Habeck gut findet und warum er aus der Kirche ausgetreten ist.

Es war ganz schön was los bei der CDU in Braunschweig am Freitagabend. Dicht gedrängt saßen die Mitglieder und hörten zu, wie die Bundestagsabgeordneten Roderich Kiesewetter und Carsten Müller (Braunschweig) mit der Europaabgeordneten Lena Düpont über globale Krisen, die Probleme der Bundeswehr und die Europawahlen im Jahr 2024 sprachen. Anschließend gönnte sich der in der Bundespolitik mehr und mehr gefragte Kiesewetter einen kleinen Schluck Cola („So etwas trinke ich sonst nicht“, bemerkte der Vegetarier dazu beinahe amüsiert) – und nahm sich Zeit für ein Interview.