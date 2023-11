Fallersleben. Sie kennen und lieben sich fast ein halbes Jahrhundert. Und genauso lange arbeiten Sabine und Enzo Spezia auch zusammen.

Es muss irgendwann 1977 gewesen sein, als Sabine Spezia und eine Freundin in das Restaurant „Zur Wildsau bei Enzo“ gehen. „Komm, wir gehen eine Pizza essen“, sagte die Freundin zu ihr. „Pizza? Was ist das denn?“, fragte sich Sabine Spezia damals. „Im Jahr 1977 war Pizza noch nicht so bekannt wie heute“, erklärt die gebürtige Hannoveranerin.