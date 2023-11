Salzgitter-Lebenstedt. Schon am Freitag tummeln sich viele zufriedene Besucher in der Lebenstedter Innenstadt – es gibt aber auch Kritik an der Lichternacht.

Die Fußgängerzone von Lebenstedtes Innenstadt glich am Wochenende einer Fantasiewelt. Lichtinstallationen, so weit das Auge reichte, Besucher, die auf Entdeckungstour gingen und immer wieder Neues bestaunten, zudem bis in die Nacht geöffnete Geschäfte und lokale Gastronomie. Anlass hierfür gab die erste „Light-Night“, die ihre leuchtenden Momente von 17 bis 22 Uhr in der City zeigte.