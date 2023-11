Lindau. Großaufgebot an 120 Einsatzkräften von Polizei, Rettungs- und Hilfsdiensten eilt nach Lindau. Was ist dort nur passiert?

Eine Gewalttat ist geschehen, Menschen sind verletzt. Ein Großaufgebot an Polizei, Rettungs- und Hilfsdiensten eilt nach Lindau. Aber die Polizei Northeim meldet: „Keine Gefahr für die Bevölkerung!“ Was also ist passiert? Die Entwarnung: Es handelt sich um eine Übung. Am Freitag, 3. November, informiert die Polizeiinspektion Northeim: „Die gemeinsame Großübung der Polizeiinspektion (PI) Northeim und örtlichen Rettungsdienste, die am gestrigen Donnerstag in Lindau stattfand, wurde erfolgreich abgeschlossen.“

120 Kräfte von Polizei, Rettungs- und Hilfsdiensten sammeln sich in Lindau in der Brückenstraße. In dem dargestellten Übungs-Szenario kommt es zu einem Gewaltdelikt, bei dem der Täter durch die eingesetzten Polizeikräfte festgenommen werden kann. Nachdem durch den Täter keine weitere Gefahr mehr besteht, können die Rettungsdienste schließlich die Verletzten versorgen. Diese wurden von mehr als 20 Freiwilligen (Mitarbeitende des Landkreises Northeim, Angehörige der Feuerwehren sowie der Johanniter Unfallhilfe) dargestellt.

In Lindau trainieren Polizei und Rettungsdienste für mögliche lebensbedrohliche Einsatzlagen. © PI Northeim | Polizei

Northeimer Polizei und Rettungsdienste trainieren für den Ernstfall mit hoher Zahl an Verletzten

Ziel der Übung, die von 11.30 bis 13 Uhr andauerte, war laut Polizei, das koordinierte Vorgehen von Rettungsdiensten und Polizei im Zusammenhang mit einer größeren Schadenslage zu trainieren. Diese sei mit hoher Professionalität und hohem Engagement erfolgt.

Der Leiter Einsatz der Polizeiinspektion Northeim, Polizeioberrat Marc-Dennis Pülm, fasste zusammen: „Solch außergewöhnliche Lagen zu üben, stellt für uns alle einen großen Aufwand dar. Ich bin mit dem realistisch dargestellten Szenario und der schnellen Abarbeitung sehr zufrieden. Bedanken möchten wir uns bei allen Beteiligten und vor allem bei der Firma Kordes, ohne deren Mithilfe solch eine Umsetzung nicht möglich gewesen wäre. Vor dem Hintergrund einer dringend erforderlichen realistischen Vorbereitung der Einsatzorganisationen auf solche herausfordernden Lagen bedanke ich mich auch für die Nachsicht und das Verständnis bei etwaigen Beeinträchtigungen und Unannehmlichkeiten durch die Übung bei der Bevölkerung.“

Einsatzkräfte bereiten sich in Lindau auf lebensbedrohliche Einsatzlagen vor

Dank des engagierten Trainings haben die Einsatzkräfte gut vorbereitet und die interne Kommunikation sowie die Kommunikation zwischen den Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben erprobt werden können. Dies sei ein wichtiger Bestandteil für die Vorbereitung und Optimierung für mögliche lebensbedrohliche Einsatzlagen.

Im Einsatz vor Ort waren die Einsatz- und Streifendienste der Polizei Northeim, Einbeck, Uslar und Bad Gandersheim und die Verfügungseinheit der PI Northeim. Darüber hinaus waren die Leitstelle des Landkreises und die Lage- und Führungszentrale der Polizeidirektion Göttingen an der Übung beteiligt. Von den Rettungs- und Hilfsdiensten aus dem Landkreis Northeim waren die Johanniter Unfallhilfe, das Deutsche Rote Kreuz und Notärzte des Landkreises Northeim vor Ort.

pol/kic