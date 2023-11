Lehre. Die Gemeindefeuerwehr befindet sich am Freitagabend im Großeinsatz. In einer Halle ist ein Brand ausgebrochen.

Die Gemeindefeuerwehr Lehre befindet sich am Freitagabend in einem Großeinsatz. An der Berliner Straße in der Nähe der Aral-Tankstelle hat es in einer Halle gebrannt. Das Feuer ist laut einem Sprecher unter Kontrolle – die Einsatzkräfte werden aber „noch länger“ vor Ort sein. Wegen des Einsatzes ist die Berliner Straße – die Hauptverkehrsader in Lehre – für den Verkehr in beide Richtungen gesperrt.

Die Feuerwehr wurde um kurz nach 17 Uhr zum Brand gerufen. Die betroffene Halle ist etwa 30 mal 7 Meter groß und an ein Wohngebäude angebaut. Die Flammen konnten relativ schnell unter Kontrolle gebracht werden – ein Überspringen des Feuers auf das nebenstehende Gebäude oder die Tankstelle verhinderten die Einsatzkräfte.

Die Halle brannte bei Eintreffen der Feuerwehr aus Lehre lichterloh, wie diese Privataufnahme zeigt. © Privat | Privat

Lehre: Drehleiter im Einsatz – Berliner Straße stundenlang für Einsatz blockiert

Die Drehleiter der Ortsfeuerwehr aus Lehre wurde gegen 19.30 Uhr direkt am Brandort in Stellung gebracht, um zur Sicherheut noch Löschwasser auf das Hallendach zu befördern. Im Einsatz waren neben gut 80 Einsatzkräften aus sechs Ortsfeuerwehren der Gemeinde Lehre noch Kräfte der Helmstedter Kreisfeuerwehr sowie Rettungswagen aus Wendhausen und Wolfsburg.

Betroffen war eine Anbau-Halle an der Berliner Straße. © FMN | Dirk Fochler

red