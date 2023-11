Braunschweig. Der israelische Botschafter riskierte eine drastische Geste. Die Zahl antisemitischer Vorfälle steigt an. Aber was genau ist eigentlich ein „Vorfall“?

Das war ein echt dramatischer Auftritt des Diplomaten. „Von diesem Tag an werde ich Sie, wenn Sie mich ansehen, immer daran erinnern, was es heißt, angesichts des Bösen zu schweigen“, sagte Israels UN-Botschafter vor Tagen in New York bei der Sitzung des Sicherheitsrates. Dann erhob sich Gilad Erdan von seinem Stuhl und heftete sich einen gelben Stern an sein Sakko. Seine Mitarbeiter taten es ihm gleich und trugen nun auch gelbe Sterne mit der Aufschrift „Never again“. Er trage den Stern, so wie seine Großeltern das getan hätten, sagte Erdan noch, bevor er sich kritisch an den Sicherheitsrat wandte: „Wir werden den Stern tragen, bis Sie die Gräueltaten der Hamas verurteilen und die sofortige Freilassung unserer Geiseln fordern.“