Walle. Knappworst ist bei Jägern und Outdoor-Fans ein Begriff. Jetzt verlässt der Waffenhändler seinen Stammsitz in Braunschweig. Das ist der Grund dafür.

Der Braunschweiger Traditionsunternehmen Knappworst, Ausrüster für Jägerinnen und Jäger und Büchsenmacher-Meisterbetrieb seit 1843, verlässt seinen Stammsitz an der Fallersleber Straße und lässt sich im Gewerbegebiet Waller See in der Gemeinde Schwülper nieder. Dort steht dem Waffenhändler ein rund 5000 Quadratmeter großes Grundstück sowie ein Gebäude zur Verfügung. 3,5 Millionen Euro investiert das Familienunternehmen in Aus- und Neubau. Am Mittwoch trafen sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die Familie zum symbolischen Spatenstich. Die voraussichtliche Bauzeit beträgt ein Jahr, im Herbst 2024 möchte Geschäftsführer Stefan Knappworst das neue Geschäft eröffnen - inklusive Schusskanal und Schießkino.