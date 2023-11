Bad Harzburg. Nach 19 Jahren ist Hugo, der Hauskater, verstorben. Für viele Besucher der Einrichtung war er der Star. Am Sonntag ist die Trauerfeier.

Das Nabu-Wildkatzen-Erlebniszentrum in Bad Harzburg betrauert den Tod seines bekanntesten Bewohners: Hugo, der Hauskater, musste am 23. Oktober mit 19 Jahren aufgrund einer unheilbaren Niereninsuffizienz erlöst werden. Nun blicken das Wildkatzen-Erlebniszentrum und alle Hugo-Fans auf sein bewegtes Leben zurück. Mit der Eröffnung des Wildkatzen-Erlebniszentrums vor sechs Jahren hat Hugo seine Tierheimvergangenheit hinter sich gelassen und sich seitdem in die Herzen der Besucher geschnurrt, heißt es in einer Pressemitteilung. Hugo erfreute sich stets großer Beliebtheit, die Besucher kamen zum Teil wöchentlich nur seinetwegen ins Wildkatzen-Erlebniszentrum. Dreimal verschwand er für längere Zeit – Anwohner und Passanten hielten ihn für einen Streuner und nahmen ihn mit nach Hause.

Nicht nur eroberte Hugo die Herzen der Besucher im Sturm, an ihm ließ sich auch wunderbar der Unterschied zwischen einer Haus- und einer Wildkatze erkennen und erklären. Im Mittelpunkt des Nabu-Wildkatzen-Erlebniszentrums in Bad Harzburg steht die Rückkehr der faszinierenden Raubsäuger, die stellvertretend für naturnahe Waldlebensräume stehen. Die Chance, alle Wildkatzen zu sehen, ist zu den jeweiligen Fütterungszeiten groß. Da die Wildkatzen sehr futterorientiert sind, können die diensthabenden Tierpfleger sie außerhalb dieser Zeiten auch bei angemeldeten Gruppen- und Sonderführungen aus ihren Verstecken locken.

Das Nabu-Wildkatzen-Erlebniszentrum lädt alle Interessierten ein, sich persönlich von Hugo zu verabschieden. Er wird am 5. November um 14 Uhr auf dem Gelände des Wildkatzen-Erlebniszentrums beigesetzt. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

red