Braunschweig. Sind die Nachrichten nicht schlimm genug? Ja, und trotzdem müssen wir uns mit vergangenen Gräueltaten auseinander setzen, sagt Redakteurin Eva Nick.

Kriege, Terror, die drohende Klimakatastrophe: Es macht nicht immer Spaß, sich mit den aktuellen Nachrichten zu beschäftigen. Passiert nicht heute schon genug Schreckliches, müssen wir da wirklich auch an die Gräueltaten aus der Vergangenheit berichten?, mag da mancher denken, der heute unsere Doppelseite auf den Themen des Tages zu Gesicht bekommt. Darauf beschäftigen wir uns mit den Morden an 190 Menschen aus der Region, von Braunschweig über Salzgitter bis hin nach Bad Harzburg, die in den Jahren 1941 bis 1944 von den Nationalsozialisten ermordet wurden, weil sie psychisch krank waren.