Braunschweig. Braunschweigs Weihnachtsmarkt soll ohne Musik stattfinden, auch andernorts haben die gestiegenen Kosten Konsequenzen. So soll es nun weitergehen.

Hannover, Oldenburg, Braunschweig: Viele deutsche Städte beklagen eine deutliche Erhöhung der Gema-Gebühren in diesem Jahr. In der Folge wird die Durchführung von Volksfesten – und dazu zählen auch die beliebten Weihnachtsmärkte in der Region – teurer für die Veranstaltungen.