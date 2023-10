Hannover. Mehrere Hochgewinne über 100.000 Euro gingen am Wochenende nach Niedersachsen. Gleich zwei Gewinner dürfen sich über je 570.000 Euro freuen.

Mehrere Niedersachsen haben am Wochenende bei den verschiedenen Lotterie-Angeboten abgesahnt: Ein noch unbekannter niedersächsischer Spielteilnehmer der Lotterie Eurojackpot lag bei der Ziehung am Freitag mit seinen fünf getippten Gewinnzahlen richtig. In der Gewinnklasse 3 erhält er nun 326.420,80 Euro – so wie auch je ein Tipper aus den Niederlanden und der Slowakei. Lediglich die beiden Eurozahlen fehlten ihnen, um den Jackpot der beliebten europäischen Lotterie zu knacken. Der niedersächsische Gewinner nahm an Eurojackpot mit vier getippten Feldern für eine Ausspielung in einer Annahmestelle in Emden teil.

Zwei weitere niedersächsische Spielteilnehmer hatten bei der Ziehung von Lotto am Samstag sechs Richtige. In der Gewinnklasse 2 erhalten sie nun je 570.062,50 Euro. Einer der Gewinner nahm im Landkreis Lüneburg teil. Der zweite niedersächsische Gewinner ist noch unbekannt. Er reichte seinen Spielschein mit vier getippten Feldern in einer Annahmestelle in Delmenhorst ein.

Bingo-Gewinner darf sich über mehr als 400.000 Euro freuen

Ein niedersächsischer Fußballfan hat zudem bei der Toto-6aus45-Auswahlwette die sechs torreichsten Unentschieden der 45 im Spielplan vorgegebenen Fußballspiele vom Wochenende richtig vorhergesagt. In der Gewinnklasse 1 erhält er nun 393.632,70 Euro. Seine Tipps hatte er zuvor in der Region Hannover abgegeben.

Ein weiterer Niedersachse konnte sich am Sonntag bei Bingo freuen. Auf seinem Los stimmten die Zahlen in drei Reihen mit den gezogenen Gewinnzahlen überein. Damit erhält der Gewinner in der Gewinnklasse 1 nun 401.830,50 Euro – so wie auch je ein weiterer Spielteilnehmer aus Schleswig-Holstein und Rheinland-Pfalz. Das Los hatte der noch unbekannte Niedersachse zuvor im Landkreis Wesermarsch gekauft.

Insgesamt konnten sich bereits 111 niedersächsische Spielteilnehmer im Jahr 2023 über einen Gewinn von mindestens 100.000 Euro bei den Lotterien von Lotto Niedersachsen freuen – 20 davon in Millionenhöhe.

red