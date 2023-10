Wolfsburg. In Wolfsburg war die Kluft zwischen Renditeanspruch und Realität noch nie so groß wie jetzt. Die Medizin vom Finanzchef ist bitter.

Eigentlich kennt man das Jonglieren mit Prozentsätzen ja eher aus Tarifverhandlungen bei VW. 6,5 – diese Zahl würde in diesem Zusammenhang kaum für Aufsehen sorgen. Wenn es um die Rendite geht, dann sieht das anders aus. Die 6,5 soll stehen bei VW. Das sorgt für ganz miese Stimmung vor allem in Wolfsburg, ist aber wohl alternativlos. Doch was passiert, wenn es nicht gelingt?