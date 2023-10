Braunschweig. Halloween ist nicht nur die Zeit der Gruselkostüme und Süßigkeiten, sondern auch der Streiche. Was erlaubt ist - und was Eltern wissen müssen.

„Süßes, sonst gibt‘s Saures“: Mit diesem Spruch ziehen rund um den 31. Oktober jedes Jahr Kinder in gruseligen Kostümen um die Häuser, um Süßigkeiten zu ergattern. Als Vampire, Zombies oder Mumien verkleidet feiern auch viele Erwachsene an Halloween, und Häuser werden gruselig geschmückt. Seit den 1990er-Jahren hat sich die amerikanische Version des Gruselfestes immer weiter in Deutschland verbreitet.